Сегодня в Николаеве Национальный Корпус вместе с ветеранами войны заблокировали концерт-холл «Юность», где должна была состоятся встреча с лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.

Об этом свидетельствует публикация на официальном сайте организации.

На встречу с политиками пришли активисты Нацкорпуса, «свободовцы», представители Ассоциации участников боевых действий — всего около 50 человек. В руках они держали плакаты и выстроились живой цепью перед входом в здание и не пропускали внутрь депутатов и кандидатов от партии «ОПЗЖ».

— Мы узнали, что в городе будет съезд пророссийской реваншистской партии «ОПЗЖ», пропагандирующей «русский мир». Как сознательные граждане мы готовы бороться против кремлевского реванша в нашей стране, поэтому собрались здесь, где «ОПЗЖ» планирует проводить мероприятие. Будем блокировать реваншистов, чтобы они не промывали людям мозги, — сказал представитель Нацкорпуса Александр Глущенко.

Впоследствии стало известно, что мероприятие решили отменить. Комментируя это лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий написал в своем Telegram канале, что Николаев вновь продемонстрировал свою проукраинскую позицию.

— Еще в 2014 году Николаев жестко показал свою проукраинскую позицию – тогда в городе разогнали все ячейки «антимайдана» Януковича. Сегодня после «теплого приема» ватной партии — Медведчук испугался и передумал проводить встречу. Он просто сбежал из города. Надеемся, навсегда. Коллаборационистов и предателей место в тюрьмах Украины, а не на улицах наших городов, — написал Андрей Билецкий.

Напомним, что политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатуру Владислава Чайки на пост Николаевского городского головы.

Владислав Чайка утверждает, что на реализацию его программы ему необходимо 10 лет, а потому он планирует быть городским головой две каденции.