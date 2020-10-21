Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли напомнил о важности соблюдения карантинных правил безопасности на избирательных участках.

Об это он заявил в ходе онлайн-брифинга, пишет пресс-служба.

– Во время посещения избирательных участков всем гражданам необходимо соблюдать основные правила безопасности, - подчеркнул он.

Александр Трайтли отметил, что нужно с собой иметь защитную маску, медицинские перчатки, шариковую ручку, чтобы сделать соответствующие отметки в бюллетенях и нужно обязательно соблюдать социальной дистанции.

– Я всех призываю беречь свое здоровье и соблюдать эти элементарные правила безопасности, ведь они в первую очередь является залогом того, что вы не заболеете, - обратился к гражданам Александр Трайтли.

Напомним, что постановлением Кабинета Министров Украины №846 от 14 сентября 2020 определяется порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской ОГА