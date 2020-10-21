Кандидат в депутаты от партии «Слуга Народа» и участник команды Татьяны Домбровской Евгений Воловой рассказал о решение блуждающей проблемы города - бродячих собак. Видео, в котором подробно рассказано о программе, опубликовано в социальной сети Фейсбук. Евгений Воловой - известный активист и общественный деятель. Напомним, что Евгений недавно вместе с Татьяной представил стратегию развития города в направлении рекреации.

Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Домбровской.

Для решения проблем с бездомными собаками, Евгений предлагает комплексно и последовательно реализовывать мероприятия направленные на снижение численности бродячих собак по городу. Также Евгений уточнил, что на данный момент этой ситуацией по городу занимается коммунальное предприятие КП «Центр защиты животных», однако видя ситуацию которая складывается в городе нужно оптимизировать структуру и повысить эффективность работы этого центра.

Также Евгений предлагает на безе КП реализовать комплекс мероприятий, по отлову бездомных собак, помещения их в приют на карантин, поиском новых хозяев, больные агрессивные собаки будут подвергнуты гуманной эвтаназии согласно действующему законодательству.

Эксперт добавил, что совместно с волонтёрами и активистами будут проведены акции для снижения численности бездомных собак, это станет первым этапом всесторонней поддержки организаторов легальных частных приютов.

Ещё одна тема, которую затронул участник команды Домбровской - поддержка партнерских отношений с владельцами домашних собак, кинологическими клубами и профессиональными дрессировщиками. Евгений заявил, что команда готова поддерживать владельцев собак и развивать для этого необходимую инфраструктуру.

— Наша позиция проста - бродячих собак в городе быть не должно. Николаев город, где хочется ощущать себя в безопасности, а не наблюдать ситуацию, когда стаи собак передвигаются по городу и подвергают опасности горожан, - подытожил Евгений Воловой.

Пресс-релиз