Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на строительство путепровода в Херсоне, передает УНН.
— Предлагается утвердить порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета Херсонской области на строительство путепровода по проспекту Адмирала Сенявина в городе Херсоне. Предполагается объем финансирования 300 млн грн. Это позволит действительно продвинуть реализацию этого долгостроя, - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Так, правительство поддержало такое предложение.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить первую очередь мостового перехода ХБК - Таврический в Херсоне до 1 мая следующего года.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на строительство путепровода в Херсоне, передает УНН.
— Предлагается утвердить порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета Херсонской области на строительство путепровода по проспекту Адмирала Сенявина в городе Херсоне. Предполагается объем финансирования 300 млн грн. Это позволит действительно продвинуть реализацию этого долгостроя, - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Так, правительство поддержало такое предложение.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить первую очередь мостового перехода ХБК - Таврический в Херсоне до 1 мая следующего года.