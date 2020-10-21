Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на строительство путепровода в Херсоне, передает УНН.

— Предлагается утвердить порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета Херсонской области на строительство путепровода по проспекту Адмирала Сенявина в городе Херсоне. Предполагается объем финансирования 300 млн грн. Это позволит действительно продвинуть реализацию этого долгостроя, - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.