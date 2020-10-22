Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС. На нем ожидается обсуждение мер по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологических ситуаций в странах.
Об этом он написал в своем Twitter.
Саммит будет проведен 29 октября. Мероприятие состоится в формате видеоконференции.
В странах Европы вводят новые ограничения из-за распространения COVID-19. В Бельгии, где располагается Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны.
В октябре уже прошли два саммита ЕС. На них кроме других тем также обсуждали пандемию коронавируса.
Как сообщалось, в Испании выявили более миллиона случаев коронавируса — страна стала первым членом ЕС, перешагнувшим эту отметку.
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Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС. На нем ожидается обсуждение мер по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологических ситуаций в странах.
Об этом он написал в своем Twitter.
Саммит будет проведен 29 октября. Мероприятие состоится в формате видеоконференции.
В странах Европы вводят новые ограничения из-за распространения COVID-19. В Бельгии, где располагается Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны.
В октябре уже прошли два саммита ЕС. На них кроме других тем также обсуждали пандемию коронавируса.
Как сообщалось, в Испании выявили более миллиона случаев коронавируса — страна стала первым членом ЕС, перешагнувшим эту отметку.