Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС. На нем ожидается обсуждение мер по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологических ситуаций в странах.

Об этом он написал в своем Twitter.

Саммит будет проведен 29 октября. Мероприятие состоится в формате видеоконференции.

В странах Европы вводят новые ограничения из-за распространения COVID-19. В Бельгии, где располагается Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны.

В октябре уже прошли два саммита ЕС. На них кроме других тем также обсуждали пандемию коронавируса.

Как сообщалось, в Испании выявили более миллиона случаев коронавируса — страна стала первым членом ЕС, перешагнувшим эту отметку.