Россия и Иран отдельно друг от друга получили информацию о регистрации американских избирателей. Выборы президента США состоятся менее чем через две недели, 3 ноября.

Об этом заявил на пресс-конференции директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф, пишет РБК-Украина.

Глава Нацразведки уточнил, что цель вмешательства России в американские выборы - помочь действующему президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Цель Ирана, наоборот, - не допустить победы главы Белого дома.

— Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для передачи ложной информациию Мы просим каждого американца внести свой вклад в защиту от тех, кто желает нам зла, — сказал Джон Рэтклифф.

Выводы нацразведки поддержал директор ФБР Кристофер Рэй, также присутствовавший на пресс-конференции.

— Не позволяйте этим усилиям иметь намеченный эффект. Мы уже видели, как Иран рассылает поддельные электронные письма, предназначенные для запугивания избирателей, разжигания социальных волнений и нанесения ущерба президенту Трампу, — обратился к американцам Джон Рэтклифф.

Месяц назад директор ФБР заявлял, что Москва снова пытается повлиять на результаты выборов в США. Глава Нацразведки две недели назад рассекретил часть документов, которые, по его мнению, являются доказательством вмешательства России.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 22 млн человек. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.