Бывший президент США Барак Обама впервые за предвыборную кампанию лично выступил в поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Его выступление транслировал канал CNBC.

— Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис, — сказал Барак Обама.

По словам Барак Обамы, Трамп относился к должности президента, как к «реалити-шоу, с помощью которого может привлечь внимание». Экс-президент добавил, что по вине Трампа «репутация США в мире была растоптана».

— Я никогда не думал, что Дональд Трамп поддержит мое видение или продолжит мою политику, но я надеялся, что ради страны он может проявить определенный интерес и серьезно отнесется к этой работе, — заявил Барак Обама.

Он также выразил сомнения относительно налоговой политики, проводимой в период президентства Трампа, а также реагирования его администрации на пандемию коронавируса.

— Экономический ущерб, который он (Трамп — ред) вызвал, смягчив меры реагирования на пандемию, означает, что он станет первым президентом после Герберта Гувера, который потеряет работу, — заявил Барак Обама.

Он также напомнил о позорной экономической политике 31-го президента, от которого на выборах после первого срока отказались большинство республиканцев.

Ранее сообщалось, что после первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.