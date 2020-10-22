Укрзалізниця в первом полугодии 2020 года получила 8,792 миллиардов гривен убытка по сравнению с 1,065 миллиардов гривен прибыли за первое полугодие 2019-го.

Об этом говорится в опубликованной на сайте компании презентации, подготовленной для конференц-кола с инвесторами и аналитиками, который состоялся 21 октября.

Доходы от грузовых перевозок снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с падением объемов грузовых перевозок на 10%. Доходы от пассажирских перевозок упали на 56% в связи с падением пассажирооборота на 66% из-за карантинных ограничений.

Чистый доход снизился на 19,4% по сравнению с первым полугодием 2019-го и составил 35,6 миллиардов гривен. EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) упала до 3 миллирдов гривен(на 59,79%), а маржа EBITDA — с 17% до 8,5%.

В Укрзализныце отметили, что потери от изменения валютных курсов в первом полугодии составили 3,4 миллиардов гривен.

Подчеркивается, что во втором полугодии 2020 года наблюдается улучшение ситуации в компании.

Напомним, что чистая прибыль компании в 2019 году составила 2,988 миллиардов гривен (прибыль от курсовых разниц в прошлом году составила 4,3 миллиардов гривен).