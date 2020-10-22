В Испании зарегистрировали более 1 млн зараженных коронавирусом. Это первая страна в Европе с таким количеством больных.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно данным министерства здравоохранения Испании, число зарегистрированных заражений коронавирусом в стране достигло 1005295. Испания находится на шестом месте по количеству зараженных коронавирусом в мире.

За последние сутки в стране выявили COVID-19 у 16973 человек, 156 человек умерли. Всего за время пандемии в Испании от коронавируса умерли 34,3 тыс. человек.

Напомним, ранее в Украине выявили 7053 новых инфицированных и заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6719). Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране.