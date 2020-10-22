Вчера, 21 октября, в Украине выявили 7053 новых инфицированных и заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6719). Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

Предыдущий антирекорд по коронавирусу был зафиксирован в Украине вчера. Тогда выявили 6719 новых случаев заболевания.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 322 тысяч 879 инфицированных. С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 5 297 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 132 219 человек. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 184 733 человека (+ 7 053 за сутки).

Как известно, по состоянию на утро 21 октября в Николаевской области выявлено 76 новых случаев COVID-19.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.