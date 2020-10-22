Руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний осудил действия представителей Нацкорпуса, которые вчера сорвали встречу горожан с нардепами Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.

Об этом сообщает пресс-служба партии «ОПЗЖ».

По мнению Юрия Загороднего, демократия и свобода слова в Украине под угрозой из-за действий националистических организаций.

— Вчерашняя акция, организованная праворадикалами и направленная на то, чтобы сорвать партийную встречу с лидерами нашей политической силы, — это четкий сигнал, что демократия и свобода слова в нашей стране находятся под угрозой. Во избежание конфликтных ситуаций и провокаций со стороны радикально-фашистских группировок, которые могли бы представлять угрозу безопасности, здоровью и жизни мирных николаевцев, руководством партии было принято решение отменить партийную встречу с лидерами. Я, как руководитель Николаевской областной партийной организации, призываю общественность обратить внимание на произошедшее. По мнению праворадикалов, все, что не совпадает с их видением и их позицией, не должно существовать вовсе. Почему одна небольшая группа людей позволяет себе навязывать свои предпочтения и мнение другим людям? А в случае, если слов окажется недостаточно, радикалы готовы перейти к открытым угрозам, провокациям и даже применению грубой силы. Мы не смогли подвергнуть опасности наших избирателей — нашу команду! — заявил Юрий Загородний.

Юрий Загородний отметил, что политические разногласия нужно решать методом переговоров, а не насилия и физического воздействия.

— В цивилизованном мире политические разногласия устраняются за столом переговоров, а не с помощью угроз и агрессивно настроенных молодчиков. Подобные методы ведения политической борьбы недопустимы, если мы хотим строить демократическое и правовое государство, где мнение граждан будет иметь вес, где люди будут услышаны вне зависимости от их родного языка, религиозных предпочтений или места рождения, — отметил Юрий Загородний.

Напомним, вчера, в Николаеве Национальный Корпус вместе с ветеранами войны заблокировали концерт-холл «Юность», где должна была состоятся встреча с лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.