Бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха, на которого в начале сентября совершили нападение, выписали из больницы скорой помощи.

Об этом сообщила активистка Наталья Лютикова на своей странице в Facebook.

— Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление, – отметила она.

Ранее, в Киеве был избит бывший политузник Кремля, крымчанин Владимир Балух — его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, 3 года назад украинского активиста Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.

Год назад Украина и Россия обменялись пленными — в списке был и Балух. Освобожденных узников Кремля после прилета в Украину доставили в больницу «Феофания».

В сентябре текущего года, Олег Сенцов и Владимир Балух выступили против возобновления поставок днепровской воды в Крым.

Также, ранее стало известно, что сегодня планировалось провести первую презентацию двухтомника Олега Сенцова, написанного в заключении, в который вошли дневник «Хроника одного голодания» и сборник малой прозы «4 с половиной шага».