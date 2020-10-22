Председатель Европарламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Сахарова «За свободу мысли» за 2020 год оппозицию Беларуси. В число лауреатов вошла Светлана Тихановская.

Об этом Сассоли сказал на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, сообщает Интерфакс.

– Совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Белоруссии, - отметил он.

Оппозицию республики на премию «За свободу мысли» в 2020 году выдвигали крупнейшие европарламентские фракции: Европейская народная партия, «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и «Обновим Европу».

Глава ЕП назвал лауреатов из Беларуси: инициаторов Координационного совета белорусской оппозиции бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало.

В число лауреатов также вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.Премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Вручение премии должно состояться на декабрьской пленарной сессии Европарламента 16 декабря.

Напомним, 2 года назад узнику Кремля украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова.