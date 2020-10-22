Сегодня, 22 октября, в провинции Самутпракан на юге от Бангкока (Таиланд) произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека. Еще около 20 человек получили ранения.
Об этом сообщает The Pattaya News.
Как сообщается, инцидент произошел около 13:00 по местному времени в районе индустриального парка Asia Suvarnabhumi.
Также известно, что в результате пожара, возникшего вследствие взрыва, пострадали полицейский участок, около 20 транспортных средств, а также 10 домов.
На место происшествия прибыли более 50 единиц пожарной техники. Возгорание ликвидировали.
Напомним, ранее в селе под Киевом прорвало газопровод высокого давления.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Сегодня, 22 октября, в провинции Самутпракан на юге от Бангкока (Таиланд) произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека. Еще около 20 человек получили ранения.
Об этом сообщает The Pattaya News.
Как сообщается, инцидент произошел около 13:00 по местному времени в районе индустриального парка Asia Suvarnabhumi.
Также известно, что в результате пожара, возникшего вследствие взрыва, пострадали полицейский участок, около 20 транспортных средств, а также 10 домов.
На место происшествия прибыли более 50 единиц пожарной техники. Возгорание ликвидировали.
Напомним, ранее в селе под Киевом прорвало газопровод высокого давления.