Кандидаты в депутаты от партии «Слуга Народа» и участники команды Татьяны Домбровской Андрей Нерода и Евгений Воловой провели встречи с жителями города.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Встречи прошли на 3-ей Слободской и в районе Сухого Фонтана. На встречах кандидаты рассказали о себе и о стратегии развития Николаева, после чего кандидаты обсудили с жителями проблемы города.

На 3-ей Слободской Андрей Нерода обсудил с горожанами вопрос возрождения кораблестроения и поддержки развития спорта в Николаеве, после жители вместе с ним поговорили про программу поддержки пенсионеров.

В районе Сухого Фонтана кандидат в депутаты Евгений Воловой обсудил с жителями вопрос внедрения ИТ технологий для беспрепятственного общения жителей с властью города, также поговорил про развитие досуга для молодёжи и про благоустройство парков.

Заканчивая встречи, кандидаты в депутаты поблагодарили жителей за активное участие в жизни города. Отметим, что все встречи проходят с соблюдением карантинных норм. Напомним, что уже в это воскресенье начнётся самое главное событие для каждого города Украины.

Пресс-релиз