Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который баллотируется на вторую каденцию от партии «Пропозиция», рассказал о главных достижениях за время работы мэром города.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ сегодня, 22 октября.

Одним из главных достижений городской голова считает реализацию проекта по строительству дюкера в микрорайон Варваровка.

— На самом деле, этих достижений несколько. Вообще, я очень часто говорю, что если мне скажут, что что-то невозможно, я пытаюсь довести, что это не так. Считаю одним из своих главных достижений запуск проекта по реконструкции очистных сооружений, воды и канализации, замена коллекторов по Николаеву, а также проводка воды на правый берег реки Южный Буг. На сегодняшний день, кстати, вчера я был там, мы уже прошли одной «ниткой» - это значит, что одна труба торчит с одной и другой стороны, сейчас, надеюсь, до конца октября, будет лежать вторая очередь. Думаю, что недели через три мы уже увидим воду в Варваровке. А дальше надо идти по плану: канализация и разводка воды к жителям микрорайона. Это одно из самых главных достижений, - сказал Александр Сенкевич.

Также он рассказал об изменениях в сфере транспорта.

— Нам удалось запустить транспортную реформу: мы создали коммунальное предприятие по перевозкам на сжигаемом топливе «Николаевпасстранс». Благодаря плодотворному сотрудничеству с лизингодателями нам удалось приобрести 23 новых автобуса. Конечно же, это не решает сегодня проблему транспорта. Уже на финише торги по закупке 60 троллейбусов, 20 из которых будет с автономным ходом. Также продолжается проект по закупке еще 50 зеленых автобусов. Продолжается также проект по внедрению электронного билета, уже открыли предложения - это «Укргазбанк» и «ПриватБанк», что позволит нам внедрить проект по электронному билету и иметь возможность для николаевцев ездить и оплачивать за час проезда, а не за одну посадку и высадку. То есть, количество посадок может быть любое. Поэтому, это позволит нам не ждать час той маршрутки, которая нам нужна, а ехать по направлению, а потом пересаживаться на тот маршрут, который нам нужен. Это мировая практика, мы на нее ориентируемся, поэтому, будем брать все лучшее и внедрять в Николаеве, - сказал Александр Сенкевич.

Фото: NikLife

Николаевский городской голова рассказал о внедрении общественного бюджета.

— Конечно же, одной из таких классных инициатив, которые, я считаю, нам удалось внедрить, это общественный бюджет. Это возможность людей проявлять инициативу, создавать настоящее гражданское общество и получать бюджетные деньги на эти инициативы, минуя департаменты, управления, депутатов горсовета, а просто получив поддержку простых горожан, которые свой голос по паспорту или электронной подписи отдают за этот проект. То есть, деньги идут туда, где их хотят видеть николаевцы. Этот проект показал себя очень классно и в центре города, и на окраинах. Он развивается, люди узнают о нем, некоторые участвуют и выигрывают третий проект подряд, потому что понимают, как это работает. Работает это очень просто, - сказал Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич рассказал о хороших изменениях в сфере медицины. Было абсолютно обновлено реанимационное оборудование в больницах, которое не обновлялось со времен Советского Союза, достроен и запущен в работу травмпункт в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП), обновляется и ремонтируется 5-я городская больница в Корабельном районе.

— Мы приобрели много оборудования для того, чтобы зайти в реформу второй очереди. Мы построили новый травмпункт - в старом сегодня можно снимать фильмы ужасов. Обновляем лифтовое оборудование. Мы приняли в собственность 5-ю больницу, которая раньше была Витовской ЦРБ, и уже начали делать там реформы, - добавил мэр.

По словам Александра Сенкевича, за 5 лет дорог в частном секторе и внутриквартильных проездов было сделано больше, чем за последние 25 лет.

— Конечно же, это не просто благодаря только эффективной работе городского головы, а благодаря реформе децентрализации. Но, нам в том числе мне как городскому голове и как члену Ассоциации городов Украины, удалось удержать эти деньги, чтобы государственная власть их не забрала и мы снова не жили, считая копейки. На самом деле, бюджетов не хватает, и системно никто не занимался ни коммуникациями, ни изменениями, ремонтами. Действительно, очистные сооружения водоканала были построены в 1974 году, - рассказал Александр Сенкевич.

Рассказал он также о реализации проекта по реконструкции котельных в Николаеве.

— Это проект с Мировым банком. Кое-то спросит, а как мы будем отдавать деньги? На самом деле, сэкономленные деньги, которые мы будем иметь за счет энергоэффективности и обновления насосного оборудования воды и канализации, а для этого используется электроэнергия. Сегодня оборудование старое, советское, не энергоэффективное. Новое оборудование позволит нам экономит электричество. А в структуре тарифа на воду 60% - это электроэнергия. Более того, нам удалось удержать и закрепить грантовую составляющую на 150 миллионов гривен. Это деньги, которые не нужно возвращать, они как раз идут на то, чтобы модернизировать наши системы водоснабжения. Поэтому, котельные это тоже мировой банк. Котельные «Николаевоблтеплоэнерго» взяты в коммунальную собственность, сегодня это предприятие находится не в лучшем состоянии, но у нас есть четкий план, как это состояние улучшить, и уже идем к этому, - сказал Александр Сенкевич.

За это время также был наведен порядок и на КП «Николаевводоканал», планируется обновление техники.

— На самом деле, много людей говорят, что не было сделано много чего, не говоря о том, сделано много чего. Конечно же, за 4,5 года пребывания меня на должности городского головы, невозможно было сделать из Николаева город - сад. Более того, нужно сказать, что впереди, следующие 5 лет также должна быть системная работа по замене коммуникаций. Потому что то, чего мы не видим, находится в худшем состоянии чем то, что стоит на поверхности, - подытожил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что действующий мэр Николаева Александр Сенкевич может одержать победу на выборах и переизбраться на вторую каденцию уже в первом туре.