Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на адвоката Сноудена Анатолия Кучерену.

— Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе, — заявил Анатолий Кучер.

По словам адвоката, предоставление бессрочного вида на жительство беглому американцу стало возможным после изменений в миграционном законодательстве РФ в 2019 году. Кучерена отметил, что заявление о предоставлении ВНЖ в миграционную службу было подано еще в апреле, а его длительное рассмотрение они связывают с трудностями в работе госорганов из-за пандемии. На вопрос, собирается ли Сноуден получать гражданство РФ, Кучерена ответил, что «пока такой вопрос не стоит».

Напомним, в январе 2017 года власти России продлили вид на жительство Эдварду Сноудену до 2020 года.

Отметим, что Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти США не единожды пытались добиться его уголовного преследования за раскрытие государственных секретов.