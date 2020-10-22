Вчера, 21 октября, Николаевский горизбирком принял от ФОП Райнова И.А. напечатанные бюллетени и передал их районным в городе территориальным избирательным комиссиям.

Процесс приема-передачи занял шесть часов, сообщает Інше ТВ.

Ингульской районной в городе ТИК было передано по 98775 бюллетеней для выборов депутатов и мэра, Корабельной районной в городе ТИК – по 62430 бюллетеней, Заводской районной в городе ТИК – по 94287 бюллетеней, Центральной районной в городе ТИК – по 101294 бюллетеня для выборов депутатов и мэра соответственно.

Кроме этого, в присутствии наблюдателей был уничтожен брак бюллетеней и другой избирательной документации, а главное – формы, которые молотком утилизировал член Николаевского горизбиркома Максим Буряков.

Ранее сообщалось, что в случае порчи бюллетеней во время опроса президента Украины Владимира Зеленского правоохранители смогут привлечь к ответственности.