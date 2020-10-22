В случае порчи бюллетеней во время опроса президента Украины Владимира Зеленского правоохранители смогут привлечь к ответственности.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Новое время.

Правоохранители могут квалифицировать дело по статье "Мелкое хулиганство".

— Мы же не разрываем книги братьев Капрановых, если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов - это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка, — сказал Антон Геращенко.

Следует отметить, что нарушителям будет грозить штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев. Геращенко добавил, что опрос Зеленского может увеличить количество конфликтных ситуаций в день выборов.

Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов нужен ему для того, чтобы услышать мнение народа, а потом выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.