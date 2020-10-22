Президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов нужен ему для того, чтобы услышать мнение народа, а потом выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью четырем телеканалам, часть которого показали в эфире Украина 24, передает Украинская Правда.

— Меня очень интересует и мне очень важно мнение людей, потому что народовластие — это то, что я обещал в своей предвыборной программе. И мы действительно… вы знаете, что уже готов закон ко второму чтению, закон о референдуме в Украине. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ, — заявил Владимир Зеленский.

Зеленский подтвердил, что результаты всеукраинского опроса 25 октября не будут иметь юридических последствий. При этом он добавил, что планирует использовать полученные данные для своих будущих предложений депутатам.

Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Позже стало известно, что на всенародном опросе украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, а также поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.