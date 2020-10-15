Президент Владимир Зеленский озвучил второй вопрос из общенационального опроса, который проведут в Украине в день местных выборов — 25 октября.
Об этом сообщает Офис президента.
— Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? — спросил Владимир Зеленский.
Напомним, что 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.
Также отмети, что в Офисе Преиздента заявили, что данный Всеукраинский опрос не будет иметь прямых юридических последствий.
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Президент Владимир Зеленский озвучил второй вопрос из общенационального опроса, который проведут в Украине в день местных выборов — 25 октября.
Об этом сообщает Офис президента.
— Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? — спросил Владимир Зеленский.
Напомним, что 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.
Также отмети, что в Офисе Преиздента заявили, что данный Всеукраинский опрос не будет иметь прямых юридических последствий.