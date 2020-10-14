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На всенародном опросе 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Всего будет пять вопросов.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
– Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай, - отметил Владимир Зеленский.
Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.
Всеукраинский опрос, который предложил провести президент Владимир Зеленский в день местных выборов, не будет иметь прямых юридических последствий.
На всенародном опросе 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Всего будет пять вопросов.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
– Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай, - отметил Владимир Зеленский.
Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.
Всеукраинский опрос, который предложил провести президент Владимир Зеленский в день местных выборов, не будет иметь прямых юридических последствий.