Голландский эксперт в области информационной безопасности Виктор Геверс угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter, после чего завладел его аккаунтом. Правильный пароль хакер подобрал с пятой попытки.
Об этом сообщает голландское издание De Volkskrant.
По его словам, он получил доступ к личной странице американского лидера в середине октября 2020 года. Аккаунт президента был защищен комбинацией «maga2020!». MAGA — это аббревиатура лозунга Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).
— Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или, по крайней мере, попросят предоставить дополнительную информацию, — рассказал Виктор Геверс.
Он добавил, что Дональд Трамп не использовал элементарные меры безопасности, включая двухэтапную проверку.
При этом представители Twitter опровергли слова эксперта по безопасности. В администрации соцсети ответили, что не видели никаких доказательств того, что у голландца действительно когда-то был доступ к аккаунту Дональда Трампа.
Издание напоминает, что Геверсу уже не в первый раз удается взломать аккаунт президента в Twitter. В 2016 году эксперт тоже смог подобрать пароль американского лидера: тогда Трамп использовал слово yourefired («ты уволен»).
Напомним, американский лидер Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в том, что она специально «раскручивает» негативный образ президента США.
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Голландский эксперт в области информационной безопасности Виктор Геверс угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter, после чего завладел его аккаунтом. Правильный пароль хакер подобрал с пятой попытки.
Об этом сообщает голландское издание De Volkskrant.
По его словам, он получил доступ к личной странице американского лидера в середине октября 2020 года. Аккаунт президента был защищен комбинацией «maga2020!». MAGA — это аббревиатура лозунга Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).
— Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или, по крайней мере, попросят предоставить дополнительную информацию, — рассказал Виктор Геверс.
Он добавил, что Дональд Трамп не использовал элементарные меры безопасности, включая двухэтапную проверку.
При этом представители Twitter опровергли слова эксперта по безопасности. В администрации соцсети ответили, что не видели никаких доказательств того, что у голландца действительно когда-то был доступ к аккаунту Дональда Трампа.
Издание напоминает, что Геверсу уже не в первый раз удается взломать аккаунт президента в Twitter. В 2016 году эксперт тоже смог подобрать пароль американского лидера: тогда Трамп использовал слово yourefired («ты уволен»).
Напомним, американский лидер Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в том, что она специально «раскручивает» негативный образ президента США.