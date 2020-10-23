Голландский эксперт в области информационной безопасности Виктор Геверс угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter, после чего завладел его аккаунтом. Правильный пароль хакер подобрал с пятой попытки.

Об этом сообщает голландское издание De Volkskrant.

По его словам, он получил доступ к личной странице американского лидера в середине октября 2020 года. Аккаунт президента был защищен комбинацией «maga2020!». MAGA — это аббревиатура лозунга Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

— Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или, по крайней мере, попросят предоставить дополнительную информацию, — рассказал Виктор Геверс.

Он добавил, что Дональд Трамп не использовал элементарные меры безопасности, включая двухэтапную проверку.

При этом представители Twitter опровергли слова эксперта по безопасности. В администрации соцсети ответили, что не видели никаких доказательств того, что у голландца действительно когда-то был доступ к аккаунту Дональда Трампа.

Издание напоминает, что Геверсу уже не в первый раз удается взломать аккаунт президента в Twitter. В 2016 году эксперт тоже смог подобрать пароль американского лидера: тогда Трамп использовал слово yourefired («ты уволен»).

Напомним, американский лидер Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в том, что она специально «раскручивает» негативный образ президента США.