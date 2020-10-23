Президент России Владимир Путин заявил, что лично попросил выпустить оппозиционера Алексея Навальногона лечение в Германию.

Об этом пишет НВ.

— Как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать, — сказал Владимир Путин.

Путин утверждает, что «если бы» Навального отравили российские власти, его бы «вряд ли отправили на лечение в Германию».

По словам президента РФ, Москва готова к международному сотрудничеству в расследовании отравления политика.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению «новичком» причастен лично президент России Владимир Путин.