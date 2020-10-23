В непальской деревне Намче-Базар, который является ключевым пунктом для альпинистов, направляющихся к Эвересту, обнаружили первый случай заражения COVID-19.

Об этом сообщает The Himalayan.

– Сегодня (22 октября) в Намче-Базаре было сообщено о первом случае заражения коронавируса, после этого рейсы в район Эвереста приостановлены до дальнейшего уведомления, - пишет издание.

Отмечается, что в пятницу группа врачей отправится в Намче-Базара для сбора образцов для тестирования на COVID-19.

Напонмим, в странах Европы за сутки 22 октября обнаружили более 217 000 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 8 миллионов случаев COVID-19.