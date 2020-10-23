Александр Гайду и Наталья Форсюк

Стратегически важный проект строительства «Японского моста» впервые за долгое время сдвинулся с мертвой точки. По словам заместителя Министра инфраструктуры Украины Натальи Форсюк, в январе министерство получило обновленный отчет «Исследование строительства Николаевского моста в Украине» и проект кредитного соглашения японской компании JICA по строительству нового моста в Николаеве.

Об этом сообщили. в пресс-службе народного депутата Александра Гайду.

— Мы уже получили итоговый отчет от Укравтодора «Исследование строительства Николаевского моста в Украине» и проект кредитного соглашения к нему строительству от Японского Агентства Международного Сотрудничества JICA. Проделано очень много работы, но еще больше впереди. Этот проект стратегически важен для всей страны. Нужно усилить работу дабы реализовать намеченное. Подключить к процессу народных депутатов Украины, а также местную власть Николаева. Необходимо обозначить зоны ответственности и системность реализации проекта строительства. Это масштабный план. Воплотить в жизнь его будет очень непросто, но мы уже на пути к этому. Сделали огромный рывок и останавливаться не планируем, – сказала Наталья Форсюк.

Министерством инфраструктуры Украины и Укравтодор разработали итоговый отчет «Исследование строительства Николаевского моста в Украине». За основу взят пример постройки существующего моста в Турции.

— Японский мост в Николаеве станет прототипом турецкой достопримечательности - подвесного моста Султана Мехмеда Фатиха через Босфор. В Турции этот мостовой переход не только необходимый инфраструктурный объект, а и туристическая мекка. Взяв за пример это строение, Министерство инфраструктуры Украины и УКРАВТОДОР разработали итоговый отчет «Исследование строительства Николаевского моста в Украине, - рассказал народный депутат Украины Александр Гайду.

Планы построить в Николаеве новый мост озвучивают местные власти уже на протяжении многих лет. В 2013 году в городе презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировали реализовать за пять лет. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг. Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать другой проект. Ныне ситуация кардинально изменилась, рассказал народный депутат Украины Александр Гайду:

— Маршрут автомобильного грузового транспорта сейчас проходит по центральным дорогам Николаева, а также по существующим мостовым переходам. Это огромная нагрузка на мосты, которая рано или поздно приведет к аварийной ситуации. Центральные улицы Николаева переполнены большегрузами. Это приводит к километровым пробкам, аварийным ситуациям и выбросам выхлопов в атмосферу. Строительство так называемого «Японского моста» даст возможность большегрузам, которые направляются в Морской порт и порты Корабельного района объехать город через переправу и объездную дорогу (уже разрабатывается проект для ее постройки). А это существенно разгрузит инфраструктуру города, снизит количество выбросов вредных веществ, а также сохранит асфальтное покрытие центральных улиц Николаева, - сказал Александр Гайду.

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) разработало свое заключение о целесообразности реализации этого инфраструктурного проекта в Николаеве. JICA имеет колоссальный опыт сотрудничества с разными странами мира. Они оказывают донорскую поддержку и содействие в социально-экономическом развитие. Для реализации проекта в Николаеве японская сторона готова оказать выгодную кредитную поддержку и поделиться опытом своей работы.

— Японское агентство международного сотрудничества (JICA) предлагает очень хорошие условия сотрудничества. Во-первых, это совместная работа иностранных и украинских подрядчиков. Во-вторых, это выгодная система кредитования. 15 лет не нужно будет погашать тело кредита при процентной ставке около 1%. При таком низком проценте нагрузка на бюджет страны будет минимальная. Срок предоставления займа до 40 лет», - рассказал народный депутат Александр Гайду.

По словам народного депутата, срок завершения работ по корректировке технико-экономического обоснования проекта – сентябрь 2021. Следующий этап – разработка самого проекта строительства, после чего – строительство мостового перехода. Реализация проекта может занять до восьми лет. Предварительная стоимость – 700 миллионов долларов.

— Процесс потихоньку движется. Этому предшествовала длительная работа как японских, так и украинских специалистов. Я вхожу в переговорную группу по реализации этого проекта. Есть огромное желание и понимания, как реализовать инициативу. Это стратегически важный проект для всей Украины. И решить этот вопрос на уровне города или области не получится. Нужно объединить все силы: профильных министерств, офиса Президента, народных депутатов, мэра города и главы администрации Николаевской области. Безусловно, это не просто и не быстро. Но, мы можем войти в историю, можем дать огромный толчок в развитие инфраструктуры города. Нужно аккумулировать силы властям всех уровней, – утверждает народный депутат Украины Александр Гайду.

Напомним, народный депутат Украины Александр Гайду, который инициировал строительство объездной дороги в Николаеве, уверен, что для портового города это вопрос №1.