Более 150 автомобилей поучаствовали в серии масштабных автопробегов по улицам города Николаева, организованными политической партией «Наш Край» на Николаевщине.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отдельное внимание заслуживает молодежь, ведь именно молодые люди подхватили инициативу «Нашего Края» и организовали дополнительный автопробег за городом Николаевом.

В четверг, 22 октября, 30 автомобилей с флагами колонной проехали от Константиновского элеватора БВБ в центр города Николаева. Колону вёл лидер политической силы в регионе, генеральный директор ООО «СП «ПАЕК» Юрий Кормышкин на мотоцикле.

— Сегодня автопробег «Нашего Края» собрал 30 авто – все это не только актив партии, это молодые люди, которые после первых массовых мероприятий политической партии «Наш Край» на Николаевщине решили присоединиться к движению и вместе с нами привлечь молодёжь города в ряды наших активистов, – отмечают в политической партии «Наш Край».

Группа компаний ООО «СП «ПАЕК» также присоединилась к автопробегу «Нашего Края». Этим действием, коллектив предприятия высказал свою поддержку лидера и команды партии на предстоящих выборах.

— За последние дни к инициативе «Нашего Края» и автопробегам в городе присоединилось более 150 автолюбителей! С нами люди, с нами молодёжь, за нами опыт и сила, за нами «Наш Край», за нами – победа!, – заявили в парторганизации.

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