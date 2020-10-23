В Николаеве оперативники задержали жителя Днепра, который, выдавая себя за работника газовой службы, обворовывал квартиры пенсионеров.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что мужчина приходил в дома потерпевших, представлялся работником газовой службы и создавал видимость проверки счетчиков, а как только только хозяева отвлекались, деньги и драгоценности, которые, как правило, находились в гостиных, после чего исчезал.

По такой схеме 43-летний мужчина, который находится в розыске полицией Днепра, совершил по меньшей мере 10 краж на территории Николаевской области: в Центральном, Заводском и Очаковском районах.

Отмечается, что 21 октября оперативники Управления уголовного розыска и Центрального отдела полиции задержали преступника сразу после очередной кражи в Заводском районе Николаева.

— На вора ждало такси, но убежать помешали полицейские. Был ли сообщником таксист сейчас проверяется. У задержанного правоохранители изъяли похищенное имущество пострадавших: кошелек с деньгами и мобильные телефоны, - сообщают в полиции.

Следователи проводят расследование уголовного дела, начатого по части 2 статьи 185 УК «Кража», за что санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время суд выбирать злоумышленнику меру пресечения.

Напомним, что в Николаеве полиция разыскивает мошенниц, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда и выманили деньги у двух пенсионеров.