По состоянию на утро 23 октября в Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Всего зарегистрировано 7570 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 389 (+6).

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 5447 человек (+113);

Первомайск — 244 человека (+5);

Южноукраинск — 223 человека (+4);

Вознесенск — 258 человек (+8);

Очаков — 34 человека;

Арбузинский район — 30 человек;

Баштанский район — 89 человек (+1);

Березанский район — 81 человек (+1);

Братский район — 22;

Березнеговатский район — 6 человек;

Веселиновский район — 48 человек;

Витовский район — 218 человек (+4);

Вознесенский район — 101 человек (+1);

Врадиевский район — 103 человека;

Еланецкий район — 65 человек (+1);

Доманевский район — 90 человек;

Казанковский район — 49 человек (+1);

Кривоозерский район — 76 человека;

Николаевский район — 106 человек (+3);

Новобугский район — 28 человек;

Новоодесский район — 103 человека (+5);

Очаковский район — 25 человека;

Первомайский район — 84 человека (+5);

Снигиревский район — 40 человек (+10).

Выздоровели больных за сутки — 42, всего выздоровели — 1622. Умерло всего от последствий COVID-19 — 128, за сутки — 3.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.