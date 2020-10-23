По состоянию на утро 23 октября в Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 7570 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 389 (+6).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 5447 человек (+113);
Первомайск — 244 человека (+5);
Южноукраинск — 223 человека (+4);
Вознесенск — 258 человек (+8);
Очаков — 34 человека;
Арбузинский район — 30 человек;
Баштанский район — 89 человек (+1);
Березанский район — 81 человек (+1);
Братский район — 22;
Березнеговатский район — 6 человек;
Веселиновский район — 48 человек;
Витовский район — 218 человек (+4);
Вознесенский район — 101 человек (+1);
Врадиевский район — 103 человека;
Еланецкий район — 65 человек (+1);
Доманевский район — 90 человек;
Казанковский район — 49 человек (+1);
Кривоозерский район — 76 человека;
Николаевский район — 106 человек (+3);
Новобугский район — 28 человек;
Новоодесский район — 103 человека (+5);
Очаковский район — 25 человека;
Первомайский район — 84 человека (+5);
Снигиревский район — 40 человек (+10).
Выздоровели больных за сутки — 42, всего выздоровели — 1622. Умерло всего от последствий COVID-19 — 128, за сутки — 3.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.
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По состоянию на утро 23 октября в Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 7570 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 389 (+6).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 5447 человек (+113);
Первомайск — 244 человека (+5);
Южноукраинск — 223 человека (+4);
Вознесенск — 258 человек (+8);
Очаков — 34 человека;
Арбузинский район — 30 человек;
Баштанский район — 89 человек (+1);
Березанский район — 81 человек (+1);
Братский район — 22;
Березнеговатский район — 6 человек;
Веселиновский район — 48 человек;
Витовский район — 218 человек (+4);
Вознесенский район — 101 человек (+1);
Врадиевский район — 103 человека;
Еланецкий район — 65 человек (+1);
Доманевский район — 90 человек;
Казанковский район — 49 человек (+1);
Кривоозерский район — 76 человека;
Николаевский район — 106 человек (+3);
Новобугский район — 28 человек;
Новоодесский район — 103 человека (+5);
Очаковский район — 25 человека;
Первомайский район — 84 человека (+5);
Снигиревский район — 40 человек (+10).
Выздоровели больных за сутки — 42, всего выздоровели — 1622. Умерло всего от последствий COVID-19 — 128, за сутки — 3.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.