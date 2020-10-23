Киберспецилаисты и следователи Службы безопасности Украины блокировали в Николаеве работу двух «ботоферм», распространявших неправдивую информацию накануне местных выборов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В частности, в Николаеве оперативники спецслужбы установили, что с начала предвыборной кампании злоумышленники размещали материалы для дискредитации работы государственной и областной власти через две «ботофермы».

— Максимальная активизация распространения деструктивных материалов планировалась накануне и непосредственно в день проведения местных выборов, - отмечают в СБУ.

Отмечается, что «ботофермы» давали возможность удаленно регистрировать учетные записи в социально-ориентированных ресурсах через российскую веб-платформу.

По версии следствия, один из злоумышленников также был администратором группы в соцсетях с аудиторией больше 300 тысяч участников.

— Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории или границ Украины, - сказано в сообщении.

В рамках начатого уголовного дела правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности: компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора. Также изъято оборудование «ботоферм» — 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4000 сим-карт операторов связи.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и устанавливается возможная связь с «кураторами» из спецслужб РФ.

Следователи готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что с начала года киберспециалисты блокировали работу 19 ботоферм общей мощностью больше 60 тысяч ботов, а также 450 интернет-агитаторов.

Напомним, что Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.