В связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.

Соответствующее решение было принято сегодня, 23 октября, на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Решение вступит в силу с понедельника, 26 октября, с 00:00.

При этом в «оранжевой» зоне остаются: города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, а также Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Доманевский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский, Снигиревский районы.

Стоит отметить, что в «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, что по состоянию на утро 23 октября в Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19.