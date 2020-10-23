Доктор педагогических наук, проректор по научно-педагогической и воспитательной работе Николаевского национального аграрного университета, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической партии «Наш край» Наталья Шарата заявила, что сейчас важно думать не только о том, чтобы дать нашей молодежи качественное образование, но и в дальнейшем позаботиться о хорошем трудоустройстве.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Натальи Шараты, накануне выборов многие начали говорить о будущем детей, о качественном образовании и культурном воспитании молодежи. Она отмечает, что 18 лет своей жизни посвятила научной деятельности и не понаслышке знает, что такое научно-педагогическая деятельность. Поэтому в своей предвыборной кампании тезисы об образовании и трудоустройстве молодежи считает не просто красивыми лозунгами, а конкретными целями и задачами, которые хочет воплотить в Николаеве.

— Качественное образование – это не просто построить здание и назвать его школой. Это комплексная работа и обеспечение надлежащего будущего Николаева. Молодежь сейчас – это наши аграрии, учителя, предприниматели, врачи, инженеры в будущем, – говорит Наталья Шарата.

Кандидат в депутаты от «Нашего края» предлагает системные изменения в сфере региональной образовательной политики.

— У меня есть план конкретных действий, которые вместе смогут сформировать новую региональную образовательную политику и сохранение человеческого капитала на Николаевщине. Многие получив диплом, выходят во взрослую жизнь и не знают, что им делать. Большинство из них, к сожалению, скажут, что 5 лет в университете – это зря прожитые годы и жалеют о том, что получили высшее образование, только потому, что не знают, как его реализовать в жизни. Поэтому крайне важно не просто обеспечить наших детей качественным образованием, но и в дальнейшем помочь с трудоустройством, – подчеркнула кандидат в депутаты от партии «Наш край» Наталья Шарата.

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