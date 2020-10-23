Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической партии «Наш край» Олег Мудрак заявил, что нынешняя власть забыла об отдаленных районах и пытается создать видимость работы только в центре города.

По его мнению, это выражается и в укладке тротуарной плитки по всему центру, и в ремонте дорог.

— Жители Корабельного района, наверное, меня поймут, что иногда центр Николаева кажется совсем другим городом, и речь даже не о благоустройстве или более качественном уровне жизни, речь, в первую очередь, о проблеме транспорта в нашем районе. Не зря многие местные, когда собираются уехать за черту Корабельного, говорят: поеду в город. И действительно, особенно в вечернее время невозможно без проблем выехать на маршрутке, – говорит Олег Мудрак.

Кандидат в депутаты уверен, что проблема транспорта не ограничивается только автобусами и маршрутками. Мудрак отмечает, что это комплексный вопрос, который включает в себя в том числе и строительство объездной дороги, и создание современной дорожной инфраструктуры в Корабельном районе. По его мнению, для реализации таких проектов есть все условия, в первую очередь, наличие крупных портов в районе.

— Наличие больших портов в Корабельном районе помимо создания рабочих мест должно влиять и на создание инфраструктуры района. Это касается СК «Ольвия», который сегодня по концессии передан катарскому инвестору на 35 лет, и ряда других портовых терминалов, доходность которых и рост перевалки вполне позволяет активно участвовать в развитии и благоустройстве Корабельного района, – отметил он.

Олег Мудрак добавил, что необходимо провести анализ и понять, в каком соотношении Корабельный район платит налоги по сравнению с другими районами Николаева.

— Жители отдаленных районов такие же налогоплательщики, как и жители центра. На мой взгляд, нужно нивелировать эту разницу между центром и окрестностями. К тому же, Корабельный район самый загруженный в промышленном плане, поэтому необходим анализ структуры наполнения городского бюджета по районам, чтобы понимать, в каком отношении Корабельный район платит налоги по сравнению с другими районами», – подчеркнул Олег Мудрак.

Кандидат заверил, что в случае избрания в городской совет, он будет отстаивать интересы исключительно Корабельного района.

— Корабельный район – достаточно большой и, по моему мнению, если депутат городского совета избран по округу этого района, он обязан ставить интересы жителей района на первое место. Что касается меня, то могу с уверенностью сказать: в случае, если жители Корабельного района поддержат мою кандидатуру на предстоящих местных выборах, обещаю, что 100% моей активности будут посвящены исключительно проблематике Корабельного района и направлены на решение этих проблем», – заявил кандидат от «Нашего края» Олег Мудрак.

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