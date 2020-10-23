Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила фильм о себе.

Об этом сообщает пресс-служба кандидата в мэры.

«Сегодня я хочу представить фильм о себе, в котором я честно рассказываю о своей жизни, об истории любви, своей семье и пути к успеху! В нем ни слова о политике, но есть правда обо мне!», – говорит Татьяна.

В фильме Татьяна рассказывает о своем детстве и взрослении, первой любви и замужестве, честно рассказывает о трагедии, которая произошла с мужем. Татьяна Домбровская также рассказала о благотворительности: «Я очень душевный человек, каким был и мой муж. Мы всегда были чуткими к проблемам людей, поэтому как только появилась первая возможность делиться тем, что есть, мы конечно же откликались на все просьбы.Много помогали детским домам просто каким-то личным просьбами. И мы много чего сделали для города. Потому что хочется чтобы наш город был другим, и во внешнем виде и по сути. Но все, что мы делали, мы делали тихо. Потому что Влад всегда говорил, что правая рука не должна знать, что делает левая в смысле благотворительности. Конечно, поэтому никто и не знает, что мы сделали для города, что сделала семья Домбровских. Я и сейчас уверена, что благотворительность и инициатива помочь не должна быть открытой».

Посмотреть фильм о Татьяне также можно на телеканалах МАРТ и ТАК ТВ. «В пятницу смотрите в 21:00 на Марте и в 19:30 на ТАК ТВ!», – анонсировала Татьяна.