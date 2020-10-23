Кандидат в депутаты Николаевского городского совета по территориальному избирательному округу №7 от политической партии «Наш край» Дмитрий Костенко заявил, что в городе нужно сделать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По словам кандидата, чем больше в Николаеве будет людей, способных самостоятельно зарабатывать и давать работу другим, тем больше налогов будет поступать в бюджет.

— Друзья, наше настоящее диктует необходимость новых системных подходов и свежего взгляда в решении проблем развития города. По моему мнению, если создать условия для развития малого и среднего бизнеса в Николаеве, то от этого выиграют все! Чем больше в Николаеве будет людей, способных самостоятельно зарабатывать и давать работу другим, тем больше налогов будет поступать в бюджет. А это – лучшие дороги, медицина и образование. Максимум, что для этого нужно сделать – создать предпринимателям условия для того, чтобы они могли развивать свое дело, а минимум – просто не мешать, – отмечает Дмитрий Костенко.

Он заверил, что имеет определенный опыт и успехи, с помощью которых удастся улучшить жизнь нашего города.

— Я, как человек неравнодушный, чувствую в себе силу и смелость сделать все возможное для улучшения экономического и социального положения Николаева. Имея определенный опыт и успехи, мечтаю улучшить жизнь нашего города, в котором я родился, живу и хочу, чтобы здесь жила моя семья, дети и внуки. Поэтому для меня лично стало важным баллотироваться в качестве кандидата в депутаты Николаевского городского совета по территориальному избирательному округу №7 от партии «НАШ КРАЙ». Понимаю, какая ответственность возлагается на меня, как много надо сделать, чтобы оправдать Ваше доверие. Прошу поддержать меня, ваш Дмитрий Костенко, – резюмировал кандидат в депутаты.

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