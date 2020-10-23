Украинская спортсменка и тренер, абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу 2008, 2010 и 2012 годов, обладательница 14 рекордов, кандидатка в депутаты Николаевского городского совета от «Нашего Края» Анна Куркурина считает, что первоначально в Николаеве необходимо привести в порядок городские магистрали и внутриквартальные подъезды.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Это задача, которую необходимо будет решать новому созыву депутатов. В наше время хорошее состояние дорог необходимо для полноценной, комфортной жизни в городе. А иногда это вопрос жизни и смерти, – убеждена Анна Кукурина.

— В первую очередь, в Николаеве нужно решить вопрос с дорогами. Потому что, если нет дороги, нет и жизни. Человек заболел, «скорая» не может даже вовремя приехать. И так во всем: продукты довезти и т.д. Давайте человека лишим артерий и вен, движения. Это же смерть. Так и с дорогами. Они, в первую очередь, должны быть нормальными в любой позиции, – говорит Анна Кукурина.

Состояние инфраструктуры в Николаеве на данный момент ужасающее. Кроме плохого состояния дорог, город абсолютно некомфортный для жителей, для их развития, приобщения к здоровому образу жизни. Одним из проектов, который должен быть реализован – это трасса здоровья, про которую говорят уже давно, но ее все нет. В этом аспекте и автомобилисты, и велосипедисты оказались в одинаковом положении.

— Для начала, дети должны где-то вести свой здоровой жизни. Хотя бы велотрассу можно создать? Трассу, по которой люди могли бы передвигаться без риска попасть под машину. Трассу здоровья. Проект же был создан. По-моему, Максим Бревда создавал. Он (проект - ред.) упущенный. Почему в Одессе нашли способ, чтобы люди были здоровы? Сейчас в связи с пандемией люди много купили велосипеды, где они должны передвигаться? Машинам негде ездить, потому что сплошные ямы. У нас дороги, чтобы человек убился, а не оздоровился, – считает Анна Кукурина.

И, в первую очередь, надо начинать с себя, – уверенна кандидатка от «Нашего Края». От каждого из нас зависит благополучие родного города.

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