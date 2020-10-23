Депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Елена Донченко заявила, что чем больше в Николаевской ОГА совещаются, тем выше статистика заболеваемости.

В частности, она указала на переход Николаева в «красную» карантинную зону и безрезультатность заседаний комиссии по ЧС, пишет пресс-служба партии «Наш край».

— Те, кто должен был держать оборону, первый пал от ковида. Те, кто должен был жёстко контролировать работу ресторанов, ночных клубов, сами ходили туда и лично давали разрешения на работу в ночное время с большими толпами людей. Те, кто должен был обеспечить максимальную безопасность людям, позвал их на площадь. Те, кто должны были работать, занимались говорильней. А сегодня нет времени для болтовни. Пока в других городах и странах увеличивают количество койкомест и запасаются лекарствами — наши чиновники вставляют палки в колеса всем, кто пытается сегодня уже лечить и строить, - отметила Елена Донченко.

Депутат утверждает, что вместо того, чтобы помогать образованию, власть попросту его губит.

— Нет даже средств защиты, есть только штрафы и контроль. Сегодня нужно помогать друг другу, а не отстраняться. Область неуправляема два месяца. Бизнес переживает давление и репрессии. Власть ушла на самоизоляцию? Может вы совсем уйдете?, - категорично высказалась Елена Донченко.

Политическая реклама