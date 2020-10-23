Кандидат в депутаты Николаевского городского совета по территориальному округу №3 от политической партии «Наш край» Алексей Лютиков попросил николаевцев прийти на выборы 25 октября и отдать свой голос за профессионалов и хозяйственников, которые сделают жизнь в городе удобной и уютной для каждого человека.

Об этом пишет пресс-служба партии.

По словам Лютикова, работая журналистом на протяжении многих лет, он видел, как депутаты неоднократно ставили свои личные интересы и амбиции выше интересов николаевцев.

— С начала 2016 года и по сегодняшний день я работаю журналистом в одном из крупнейших общественно-политических интернет-изданий Николаева, поэтому не понаслышке знаком со многими процессами и событиями в городском совете. За 5 лет работы в СМИ я множество раз по работе посещал сессии горсовета, заседания постоянных депутатских комиссий, видел, каким образом депутаты могут повлиять на те или иные события в городе, или же наоборот, поставить свои интересы и амбиции выше интересов николаевцев. Уверен, что, если депутат любит Николаев, любит свой район, он в силах сделать жизнь в городе комфортнее и удобнее, – отмечает кандидат в депутаты.

Также он подчеркнул, что не понаслышке знаком с проблемами Корабельного района, и знает, какие проблемы волнуют каждого жителя района.

— Главные и первоочередные вопросы, которые я будут отстаивать – это, прежде всего, обеспечение Корабельного района нормальным, удобным и комфортабельным общественным транспортом. Жители района не должны быть заложниками маршруток, не придерживаются графика работы, не следят за техническим состоянием транспорта. Жители сами должны определить, какие маршруты и с каким интервалом будут их обслуживать. Только после этого власти заключить с перевозчиками договор, который будет четко регламентировать обязанности каждой стороны, – говорит Алексей Лютиков.

Кроме того, кандидат в депутаты посетовал, что в последние годы нынешняя городская власть лишь создавала видимость борьбы с незаконными МАФами. В пример он привел установленный несколько лета назад сплошной ряд будок от улицы Океановской до проспекта Корабелов.

— В Корабельном районе необходимо создавать новые культурные локации и места для отдыха. К сожалению, так сложилось, что в понимании нынешней городской власти отдых – это наливайки, алкоголь и пивные палатки. Но я знаю, что жителям нашего района крайне не хватает новых, ухоженных парков для отдыха, цивилизованных пляжей, которые будут встречать людей чистой, благоустроенной береговой линией, а не табличками «купаться запрещено, – отмечает кандидат.

Алексей Лютиков подчеркнул, что депутат городского совета должен быть открыт перед жителями города, отчитываться за каждое свое решение, а самое главное советоваться со своими избирателями в отношении любого решения.

— Я хочу, чтобы у каждого жителя Корабельного района была возможность повлиять на то или иное решение городского совета. Депутат любого уровня должен быть открыт перед избирателями, отчитываться за каждое решение, а самое главное советоваться со всеми жителями района в отношении любого решения, будет касаться Корабельного района. В случае избрания меня депутатом городского совета обязуюсь советоваться с избирателями по каждому решению в горсовете. В Корабельном районе будет удобно и уютно всем и каждому – в этом команда «Нашего края» видит свою главную обязанность, – резюмировал кандидат в депутаты.

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