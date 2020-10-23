Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская рассказала о подписании компанией LOGOS и комплексом газотурбостроения «Зоря» – «Машпроект» меморандума о партнерстве.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Вчера турецкая делегация компании LODOS подписала меморандум с комплексом газотурбостроения «Зоря» – «Машпроект» о партнерстве между Украиной и Турцией. Что это означает для нас? После длительного застоя работы комплекса «Зоря» – «Машпроект» мы снова будем получать заказы, и получать их от турецких партнеров, а сотни николаевцев обретут стабильную работу. Дальше, мы будем выстраивать партнерские отношения между Турцией и Украиной. Давид Арахамия, который также присутствовал на подписании, поручил мне и далее лоббировать этот вопрос, – пишет Татьяна Домбровская.

По результатам визита стороны заключили меморандум, закрепляющий общее намерение всесторонне углублять взаимовыгодные отношения. На подписании документа присутствовали глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия и народные депутаты от Николаева. Углубление сотрудничества между двумя странами стало результатом серии рабочих встреч Президента Украины, народных депутатов и чиновников в сфере безопасности и обороны с высшим руководством Турецкой Республики, состоявшихся накануне. Во время встречи с турецкой делегацией стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства и поставки продукции гражданского и военного назначения, а также потенциальных совместных проектов в энергетике и инфраструктуре.

Пресс-релиз