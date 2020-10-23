Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Moderna и Johnson & Johnson, через несколько недель могут быть доступны.

Об этом он сказал во время дебатов.

Дональд Трамп напомнил, что коронавирус появился в США из Китая. При этом, несмотря на большое количество новых случаев заражения, американские медики научились предоставлять необходимую помощь, что позволило снизить смертность.

Также он уверяет, что в ближайшие недели будет доступна вакцина от COVID-19.

— У нас скоро появится вакцина. Она готова. Об этом будет объявлено в течение нескольких недель, и она будет доставлена. У нас есть операция Warp Speed, военные будут распределять и распространять вакцину, – сказал он.

Дональд Трамп добавил, что это не гарантированные, а лишь предположительные сроки.

— Это не гарантировано, но вакцина будет к концу года, – пояснил он.

Он отметил, что о готовности эффективной вакцины скоро могут объявить компании Moderna и Johnson & Johnson.

Однако оппонент Дональда Трампа, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, раскритиковал его, заявив: «Это тот самый парень, который в прошлый раз сказал вам, что все закончится к Пасхе. Тот самый парень, который говорил: «Не волнуйтесь, к лету все закончится». Нас похоже ждет сложная зима».

Джо Байден считает, что у Дональда Трампа нет четкого плана, и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп не исключает возможность использовать в стране зарубежную вакцину против коронавируса, если она будет работать. Он также готов первым пройти вакцинацию.