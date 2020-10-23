Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что российская агрессия направлена не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира.
Об этом заявил в ходе выступления на Специальном Киевском форуме в пятницу, 23 октября, пишет пресс-служба партии.
— Досадно, что в очередной раз мы обсуждаем проблематику мира и вызовы мировой безопасности при неизменных условиях продолжающейся российской агрессии. Агрессии не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Ни одна пандемия не ослабляют российские захватнические аппетиты. Хочу повторить слова Дональда Туска: Кремль не умеет жить в мире со своими соседями. Кремлю обязательно нужна война, и там, где есть Россия, жди беду, - отметил Петр Порошенко.
По его словам, фактор России усиливает угрожающую тенденцию ослабления роли международных организации в урегулировании конфликтов.
— К сожалению, это побуждает заинтересованные стороны к самостоятельному решению проблем силовыми методами, поэтому разгораются локальные войны в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе... Поэтому очень остро стоит вопрос усиления международных организаций, усиления их инструментария для укрепления международной безопасности, - отметил Петр Порошенко.
Лидер «Европейской Солидарности» также заявил, что фраза о том, будто весь мир «устал от Украины» — это из темников Кремля и Russia Today.
— Это из учебников российских «стратегов», которые стремятся показать Украину как несостоявшееся государство и таким образом уменьшить международную поддержку Украины. Мир, не уставая, защищал и защищает Украину. Нам удалось создать мировую коалицию по поддержке Украины, и за это мы благодарны каждой стране — члену этой коалиции. Сегодня украинская власть работает в интересах международной реабилитации агрессора, и именно это должно исчезнуть как явление, - сказал лидер «Европейской солидарности».
По его словам, сегодня больше всего важна внутренняя сплоченность украинцев, о чем в пятницу говорили все выступающие.
— Во-вторых, жизненно важно удвоить темпы интеграции в европейское и евроатлантического сообщества, потому что сегодня Украина топчется на месте, - подытожил Петр Порошенко.
Напомним, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что введенные российскими властями против него и ряда украинских депутатов санкции — это знак качества и награда за защиту государственных интересов Украины.
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Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что российская агрессия направлена не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира.
Об этом заявил в ходе выступления на Специальном Киевском форуме в пятницу, 23 октября, пишет пресс-служба партии.
— Досадно, что в очередной раз мы обсуждаем проблематику мира и вызовы мировой безопасности при неизменных условиях продолжающейся российской агрессии. Агрессии не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Ни одна пандемия не ослабляют российские захватнические аппетиты. Хочу повторить слова Дональда Туска: Кремль не умеет жить в мире со своими соседями. Кремлю обязательно нужна война, и там, где есть Россия, жди беду, - отметил Петр Порошенко.
По его словам, фактор России усиливает угрожающую тенденцию ослабления роли международных организации в урегулировании конфликтов.
— К сожалению, это побуждает заинтересованные стороны к самостоятельному решению проблем силовыми методами, поэтому разгораются локальные войны в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе... Поэтому очень остро стоит вопрос усиления международных организаций, усиления их инструментария для укрепления международной безопасности, - отметил Петр Порошенко.
Лидер «Европейской Солидарности» также заявил, что фраза о том, будто весь мир «устал от Украины» — это из темников Кремля и Russia Today.
— Это из учебников российских «стратегов», которые стремятся показать Украину как несостоявшееся государство и таким образом уменьшить международную поддержку Украины. Мир, не уставая, защищал и защищает Украину. Нам удалось создать мировую коалицию по поддержке Украины, и за это мы благодарны каждой стране — члену этой коалиции. Сегодня украинская власть работает в интересах международной реабилитации агрессора, и именно это должно исчезнуть как явление, - сказал лидер «Европейской солидарности».
По его словам, сегодня больше всего важна внутренняя сплоченность украинцев, о чем в пятницу говорили все выступающие.
— Во-вторых, жизненно важно удвоить темпы интеграции в европейское и евроатлантического сообщества, потому что сегодня Украина топчется на месте, - подытожил Петр Порошенко.
Напомним, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что введенные российскими властями против него и ряда украинских депутатов санкции — это знак качества и награда за защиту государственных интересов Украины.