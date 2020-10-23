ГКП «Николаевводоканал» получил сертификат, подтверждающий соответствие предоставления услуг централизованного водоснабжения и водоотведения предприятия государственным стандартам Украины ISO 9001: 2015.

Об этом сообщается на странице «Николаевводоканала» в Facebook.

Генеральный директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко отметил, что предприятие получило такой сертификат одним из первых среди водоканалов Украины.

— Мы, сотрудничая с Европейским инвестиционным банком, сделали решительный шаг в сторону европейских технологий и методов работы, и одни из первых среди водоканалов Украины получили сертификат. В течение года специалисты предприятия проводили работу по разработке и внедрению системы управления качеством на предприятии. Мы удачно прошли сертификационный аудит и успешно справились с задачей, стандартизируя систему управления в соответствии с ДСТУ ISO 9001: 2015. Работа по стандарту ДСТУ ISO 9001: 2015 необходимая для анализа, систематизации и улучшения процессов управления предприятием. Главной задачей этой работы было найти слабые места в организации работы, а также найти возможные риски с целью их дальнейшего недопущения. Мы хотим постоянно совершенствоваться и работать с большей эффективностью для наших абонентов, - сказал Борис Дуденко.

Внедрение системы управления качеством в соответствии с требованиями ДСТУ ИSO 9001: 2015 это:

улучшение производительности и эффективности за счет четкого описания и внедрения бизнес-процессов, которые происходят на предприятии, распределения зон ответственности сотрудников и понимание своих функций и обязанностей;

улучшение восприятия имиджа ГКП «Николаевводоканал» среди партнеров;

налаживание взаимосвязей в коллективе — все понимают, что требуется от каждого и чувствуют свою роль в достижении поставленной цели работы;

работа предприятия в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001: 2015 — это гарантия для европейских партнеров в желании развития и эффективного сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и грантовыми фондами, что позволит значительно повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения;

понимание менеджментом предприятия зон, требующих изменений и усовершенствований;

применение риск-ориентированного подхода, который предполагает прогнозирование рисков для предприятия, их предупреждению и устранению с минимальными потерями.

Внедряя требования стандарта ДСТУ ISO 9001: 2015, предприятие станет более клиентоориентированной и улучшит качество своих услуг. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения позволит развиваться городу и повысит уровень комфорта жителей.

ISO 9001 — это международный стандарт, который обобщает передовой мировой опыт в области управления качеством. Особенностью стандарта является то, что он выдвигает требования не к качеству продукции напрямую, а к системе организации управления производством услуги, что призвано обеспечивать прогнозируемый и стабильный уровень качества продукции.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что представители Европейского инвестиционного банка хорошо оценивают ход реализации проекта модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.