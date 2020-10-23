ГКП «Николаевводоканал» получил сертификат, подтверждающий соответствие предоставления услуг централизованного водоснабжения и водоотведения предприятия государственным стандартам Украины ISO 9001: 2015.
Об этом сообщается на странице «Николаевводоканала» в Facebook.
Генеральный директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко отметил, что предприятие получило такой сертификат одним из первых среди водоканалов Украины.
— Мы, сотрудничая с Европейским инвестиционным банком, сделали решительный шаг в сторону европейских технологий и методов работы, и одни из первых среди водоканалов Украины получили сертификат. В течение года специалисты предприятия проводили работу по разработке и внедрению системы управления качеством на предприятии. Мы удачно прошли сертификационный аудит и успешно справились с задачей, стандартизируя систему управления в соответствии с ДСТУ ISO 9001: 2015. Работа по стандарту ДСТУ ISO 9001: 2015 необходимая для анализа, систематизации и улучшения процессов управления предприятием. Главной задачей этой работы было найти слабые места в организации работы, а также найти возможные риски с целью их дальнейшего недопущения. Мы хотим постоянно совершенствоваться и работать с большей эффективностью для наших абонентов, - сказал Борис Дуденко.
Внедрение системы управления качеством в соответствии с требованиями ДСТУ ИSO 9001: 2015 это:
Внедряя требования стандарта ДСТУ ISO 9001: 2015, предприятие станет более клиентоориентированной и улучшит качество своих услуг. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения позволит развиваться городу и повысит уровень комфорта жителей.
ISO 9001 — это международный стандарт, который обобщает передовой мировой опыт в области управления качеством. Особенностью стандарта является то, что он выдвигает требования не к качеству продукции напрямую, а к системе организации управления производством услуги, что призвано обеспечивать прогнозируемый и стабильный уровень качества продукции.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что представители Европейского инвестиционного банка хорошо оценивают ход реализации проекта модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.
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ГКП «Николаевводоканал» получил сертификат, подтверждающий соответствие предоставления услуг централизованного водоснабжения и водоотведения предприятия государственным стандартам Украины ISO 9001: 2015.
Об этом сообщается на странице «Николаевводоканала» в Facebook.
Генеральный директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко отметил, что предприятие получило такой сертификат одним из первых среди водоканалов Украины.
— Мы, сотрудничая с Европейским инвестиционным банком, сделали решительный шаг в сторону европейских технологий и методов работы, и одни из первых среди водоканалов Украины получили сертификат. В течение года специалисты предприятия проводили работу по разработке и внедрению системы управления качеством на предприятии. Мы удачно прошли сертификационный аудит и успешно справились с задачей, стандартизируя систему управления в соответствии с ДСТУ ISO 9001: 2015. Работа по стандарту ДСТУ ISO 9001: 2015 необходимая для анализа, систематизации и улучшения процессов управления предприятием. Главной задачей этой работы было найти слабые места в организации работы, а также найти возможные риски с целью их дальнейшего недопущения. Мы хотим постоянно совершенствоваться и работать с большей эффективностью для наших абонентов, - сказал Борис Дуденко.
Внедрение системы управления качеством в соответствии с требованиями ДСТУ ИSO 9001: 2015 это:
Внедряя требования стандарта ДСТУ ISO 9001: 2015, предприятие станет более клиентоориентированной и улучшит качество своих услуг. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения позволит развиваться городу и повысит уровень комфорта жителей.
ISO 9001 — это международный стандарт, который обобщает передовой мировой опыт в области управления качеством. Особенностью стандарта является то, что он выдвигает требования не к качеству продукции напрямую, а к системе организации управления производством услуги, что призвано обеспечивать прогнозируемый и стабильный уровень качества продукции.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что представители Европейского инвестиционного банка хорошо оценивают ход реализации проекта модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.