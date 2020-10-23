В условиях российской агрессии, которая длится уже не один год и будет продолжаться дальше, Украине необходимо сосредоточиться на наведении порядка внутри страны, в частности, жесткой борьбе с коррупцией.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый заявил в ходе Специального Киевского форума 2020.

– Политики ждут чудо, но его не будет. Мир жесток и уважают только сильных. Мы должны работать над собой, сделать домашнее задание, чтобы мир начал воспринимать нас как сильного игрока. Нам всем нужно понять, что Донецк и Луганск - это надолго, и надо сфокусироваться на наведении порядка в стране. Прежде всего - сосредоточиться на борьбе с коррупцией. Если бы антикоррупционный суд начал выносить приговоры и мы бы увидели коррупционеров за решеткой, то это бы кардинально изменило ситуацию в стране. Нам нужно менять страну, - сказал он.

Андрей Садовый также отметил, что Минский процесс изначально был «сломанным механизмом».

– Будем реалистами. Россия хочет капитуляции Украины, а Минск не задумывался как нечто, что прекратит войну, этот формат возник лишь для того, чтобы втянуть Украину в такого рода переговоры. Но о каком Минске мы можем говорить, если у нас в стране действуют российские спецслужбы, а российские СМИ постоянно перекручивают ситуацию и занимаются пропагандой. Нам необходимо выжимать российскую агентуру, - подчеркнул он.

Мэр Львова также призвал чиновников действовать на перспективу.

– Власть мыслит на неделю вперед, на выборы. Нет стратегии на много лет вперед. Нам необходимо жестко наводить порядок. Для того, чтобы нас уважали в мире, мы должны навести порядок в своем доме, и для этого - объединять наш потенциал, - подчеркнул Андрей Садовый.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что будет вновь баллотироваться на местных выборах, которые должны состояться 25 октября.