Глава Николаевской городской организации политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Ильюк считает, что наведение порядка с временными торговыми сооружениями нужно начинать с главной улицы города - Соборной.

Об этом Артем Ильюк рассказал в интервью НикВести.

— Еще будучи депутатом городского совета, я был инициатором разработки стратегии, приведения их (киосков, - прим.) к одному виду. Это было еще 10 лет назад. И я от своих слов не отказываюсь. Но хочу здесь подчеркнуть, что пока на улице Соборной будет хаос и беспорядок, навести порядок в городе невозможно. Начинать надо с главной улицы. А то, чем занимается власть сегодня – это замыливание глаз, суета, что называется «с одним договорился, с другим не договорился», сведение счетов и по итогу перетягивание потоков. То, что делает мэр – там сносит, потому что так выгодно для его рейтинга, а там дает разрешение другой рукой, потому что так выгодно для его кармана. Улица Соборная – это показатель, - сказал Артем Ильюк.

По его мнению, в городе нужно определить места, где могут стоять киоски, а где их категорически запрещено размещать. Все они должны быть приведены в соответствие с единым архетипом.

— Я предлагал в свое время, тогда было 1200 будок, узаконить все киоски на один год, к примеру, и дать каждому владельцу четкое предписание, что он должен сделать, чтобы получить разрешение в будущем: сменить место своего расположения, например, перебраться в те места, которые будут определены заранее. И иметь определенный архетип внешнего вида этих будок. А кому-то вообще нужно отказать, потому что он стоит в нарушение всех норм. Собрав средства за незаконные будки, мы бы могли потом спокойно их сносить, не тратя деньги горожан на это. А затем, узаконить на более длительный срок тем, кто стоит в нормальном месте и не нарушает никаких правил, не мешает людям и не уродует город. И когда человек получит на какой-то большой срок, к примеру, законное свое расположение – он будет за этим местом ухаживать сам. А сейчас, когда почти все они стоят на птичьих правах, зачем им приводить в порядок эти сооружения, облагораживать, что-то делать вокруг, заботиться о внешнем виде? Неизвестно, будет он завтра работать или нет. Ермолаеву (руководителю «антикоррупционного» департамента, - прим.) что-то приснилось – он поехал и убрал будки. Потом будки появились в другом месте, - сказал Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что Артем Ильюк рассказал о своих приоритетах и принципах в работе депутатом городского совета.