Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допускает возможность сотрудничества политической партии «Слуга народа» и «Пропозиції» в Николаевском городском совете.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

При этом Давид Арахамия заявил, что партия «Слуга народа» рассчитывает получить большинство в горсовете на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября.

— На этих выборах мы ожидаем, что Татьяна (кандидат в городские головы Николаева от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская, - прим.) станет мэром. Это раз. А во-вторых, что мы будем основным игроком, который будет формировать большинство в городском совете, - сказал Давид Арахамия.

Фото: Давид Арахамия и Александр Сенкевич на встрече с предпринимателями и волонтерами Николаева, 2015 год

Также он допускает возможность сотрудничества партии «Слуга народа» и «Пропозиції», добавив, что для этого партии Александра Сенкевича «нужно завести в горсовет хотя бы 5 депутатов».

— Для того, чтобы Александр Сенкевич был субъектом формирования коалиции, ему нужно завести в горсовет хотя бы 5 депутатов. Давайте посмотрим по результатам выборов, - отметил Давид Арахамия.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, сколько по его мнению депутатов от политсилы будут избраны в горсовет Николаева на предстоящих местных выборах: от 25 до 35 человек.