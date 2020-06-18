Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, сколько по его мнению депутатов от СН будут избраны в горсовет Николаева на предстоящих местных выборах: от 25 до 35 человек.

Об этом он заявил в интервью НикВести.

Как известно, ранее глава фракции «Слуга народа» в ВР озвучил, по каким критериям будут отбираться кандидаты на местные выборы в Николаевские городской и областной советы, рассказал о многоступенчатом отборе кандидатов и их основной задаче.

Также он отметил, что так как большинство в горсовете Николаева депутаты от «Слуги народа» вряд ли получат, будет реализовываться коалиционная модель — объединение с теми или иными фракциями в городском совете. Также он акцентировал, что депутаты СН не будут вступать в коалицию с представителями «Оппозиционной платформы – За життя» и «Европейской солидарности».

— Мы вряд ли завоюем монобольшинство «Слугой народа» в горсовете. Это будет некая коалиционная модель. И нам в коалицию нужно будет входить с людьми, которые хотят менять город, а не пилить город.... Я думаю, оптимистический прогноз — 35 из 54 (зайдёт в горсовет депутатов от СН - прим.), пессимистичный прогноз — 25. Мы точно не будем с ОПЗЖ вступать в коалицию, и точно не будем с ЕС. Со всеми остальными в теории, - рассказал Давид Арахамия.

Главный редактор "НикВести" Олег Деренюга и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Напомним, что Давид Арахамия, который возглавит парторганизацию в Николаевской области, также неоднократно позитивно высказывался о деятельности платформы «МрійДій». Политик рассказал, что во время своего визита в Николаев он встречался с представителями организации и предложил им делегировать своих представителей кандидатами в депутаты Николаевского горсовета, однако представитель объединения бизнесменов «МрійДій», директор фитнес-клуба в Николаеве и советник бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко Максим Бревда, заявил, что не хочет идти в политику, хотя его многие зовут. Позднее основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда выразил сожаление Президенту Украины Владимиру Зеленскому, рейтинг которого упал.

Ранее сообщалось, что лидер политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко приедет в Николаев, чтобы официально представить руководителя парламентской фракции Давида Арахамию главой парторганизации в регионе.

Также Давид Арахамия рассказал, почему для него важно, чтобы на очередных местных выборах в Николаеве появился новый городской голова, представляющий его политическую силу. В частности, это желание исправить ошибку и «закрыть гештальт», так как Давид Арахамия разочаровался в нынешнем мэре Николаева Александре Сенкевиче, которого поддерживал на прошлых выборах.

Напомним, что Давид Арахамия ранее рассказал, что бизнесмен Виталий Ким возглавит избирательный штаб «Слуги народа» в Николаеве на местных выборах, которые пройдут ближайшей осенью.