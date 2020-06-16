Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о том, как будут формироваться списки в Николаевский городской и областной советы.

Об этом он сказал в интервью НикВести.

Глава фракции отметил, что списки кандидатов на выборы в местные городской и областной советы будут формироваться из нескольких категорий людей, среди которых представители бизнеса, промышленности и прочее.

— Мы решили разбить список на несколько кластеров, условно говоря кластер промышленников, так как у нас город промышленный, по крайней мере был, и у нас остались представители промышленности, которые должны быть представлены в горсовете. Кластер бизнеса: бизнесмены, малый и средний бизнес, который является опорой этого города, люди, которые направлены на созидание. Они создают те самые якоря, которые позволяют людям не уезжать из города. На моих глазах из Николаева уехало много людей с проактивной позицией, которые перестали верить, что в городе можно что-то изменить. В том числе и я, - рассказал Давид Арахамия.

Политик добавил, что «Слуга народа» вряд ли завоюет монобольшинство в городском совете Николаева, а потому необходимо будет депутатам от СН входить в коалицию с представителями других фракции. Также по его словам, в списки на выборы от «Слуги народа» попадут люди, которые уже что-то сделали для города.

— Мы вряд ли завоюем монобольшинство «Слугой народа» в горсовете. Это будет некая коалиционная модель. И нам в коалицию нужно будет входить с людьми, которые хотят менять город, а не пилить город. К сожалению, я могу констатировать, что большинство хотят зарабатывать в горсовете... Если человек ещё в городе ничего не сделал, а просто говорит, что когда я зайду в горсовет, то буду делать, то нам такой человек не нужен. Потому что это внутри либо есть, что ты уже это делаешь, в независимости от статуса, либо тебе оно неинтересно... Я думаю, оптимистический прогноз — 35 из 54 (зайдёт в горсовет депутатов от СН - прим.), пессимистичный прогноз — 25, - акцентировал Давид Арахамия.

Главный редактор "НикВести" Олег Деренюга и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Давид Арахамия заявил, что кандидаты от СН будут проходить многоступенчатый отбор, в частности согласование с областным штабом партии «Слуга народа», проверка посредством Службы безопастности и прочее.

Он акцентировал, что объединяющей целью кандидатов в городской совет станет желание изменения Николаева, а также будет создан «стратегический документ» о планах по развитию города.

— Это воронка некая (система отбора кандидатов в горсовет - прим.). Вначале отбирает штаб. Нужны аппаратчики, бизнесмены, промышленники, бизнесмены. гуманитарный сектор, медиа-сектор, они объединены единой целью — изменение города, согласованная позиция. То есть, когда мы определимся, мы вместе должны вот эту стратегию, пусть это будет draft-стратегия, но должен быть стратегический документ, по котором мы будем как по чек-листу проверять, в правильном ли депутаты движутся направлении. Когда отсеили верхний уровень, потом это попадает в Службу безопасности, чтобы не было таких ситуаций, как у нас возникла с насильником и так далее. Нужно провести довольно глубокую проверку депутатов. И в конце это попадает на стол, у нас есть некий такой совет, и там все замы и главы ОП, народные депутаты, и мы внутри потом финальное решение по всем кандидатам примем. Они (Гайду, Копытин, Пасечный - прим.) они участвуют в работе партийной организации. А если говорить про область, то у нас и Дырдин есть. В областной совет точно так же. К примеру, в Первомайске я ничего не знаю кто хороший. Это большая работа, к которой хотелось бы привлечь как можно больше людей, и так просто проверить людей, - заявил Давид Арахамия.

По словам нардепа, одним из основных критериев выбора кандидатов будет не их партийная принадлежность, а их дела, однако пока не сформированы жёсткие критерии отбора, чтобы охватить как можно большее количество возможных депутатов.

— В местных выборах меньше политики, а больше дела. Партийная принадлежность депутатов дискуссионная вещь. Понятно, что человек, который голосовал за законы 16 января, не сможет зайти в «Слугу народа». Пока жестких критериев мы не сформировали, пока мы хотим широким посевом посмотреть большой пул кандидатов, а потом через фильтры отобрать более конкретно. Самое сложное это отобрать первую десятку, которые являются хедлайнерами всего процесса, подытожил Давид Арахамия.

Стоит отметить, что Давид Арахамия, который возглавит парторганизацию в Николаевской области, также неоднократно позитивно высказывался о деятельности платформы «МрійДій». Политик рассказал, что во время своего визита в Николаев он встречался с представителями организации и предложил им делегировать своих представителей кандидатами в депутаты Николаевского горсовета, однако представитель объединения бизнесменов «МрійДій», директор фитнес-клуба в Николаеве и советник бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко Максим Бревда, заявил, что не хочет идти в политику, хотя его многие зовут. Позднее основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда выразил сожаление Президенту Украины Владимиру Зеленскому, рейтинг которого упал.

Ранее сообщалось, что лидер политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко приедет в Николаев, чтобы официально представить руководителя парламентской фракции Давида Арахамию главой парторганизации в регионе.

Также Давид Арахамия рассказал, почему для него важно, чтобы на очередных местных выборах в Николаеве появился новый городской голова, представляющий его политическую силу. В частности, это желание исправить ошибку и «закрыть гештальт», так как Давид Арахамия разочаровался в нынешнем мэре Николаева Александре Сенкевиче, которого поддерживал на прошлых выборах.