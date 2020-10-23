До голосования на местных выборах остались считанные дни. Но уже сейчас понятны лидеры этой гонки, сообщает пресс-служба партии «Наш край».

Результаты Социологического центра «Общественное мнение» свидетельствуют, что партия «Наш край» проходит в большинстве местных советов всех уровней.

«Общественное мнение» обнародовало мониторинг рейтинговых показателей политических партий в рамках исследовательского проекта «Электоральные предпочтения жителей регионов Украины накануне местных выборов 2020».

Вид исследования - проблемно-параметрическое, выборка - квотная регулируемая. Вместе с рейтингом, на стартовом этапе избирательной гонки подробно изучалась социальная база и электоральный ресурс широкого спектра политических структур.

Соцопрос подтверждает, что «Наш край» уверенно подходит к голосованию.

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