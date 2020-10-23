Украина, как свободный мир, должна объединится и защищать наши ценности и становиться сильнее, иначе диктаторские авторитарные режимы станут сильнее и будут порабощать народы свободного мира.

Об этом сказал глава КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, открывая Специальный Киевский Форум 23 октября.

– Борьба Украины за свою свободу вдохновила наших белорусских братьев и друзей. Несмотря на то, что авторитарный режим Лукашенко истреблял все, что имело хотя бы малейшие ростки свободы, - эта свобода все равно пробилась сквозь бетон, которым Лукашенко пытался закатать Беларусь, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас как никогда нужна поддержка народа Беларуси. Арсений Яценюк отметил, что приветствует решение западных партнеров ввести санкции против белорусского режима.

– Сначала были сомнения, вводить санкции. Мы не можем сомневаться, когда боремся за правду, когда мы боремся за свободу и волю народа. Мы Украина очень хорошо знаем, что такое борьба за свободу. Мы знаем, что такое Небесная Сотня, которая боролась и завоевала свободу на Майдане. Мы знаем, что такое Небесные Тысячи украинских военных, стали щитом против русской нашествия и защитили Украину. Мы как Украина знаем, насколько важна поддержка тех, кто борются, - подчеркнул глава КБФ.

Россия и Путин не изменили своих планов, отметил Арсений Яценюк: «Путин поставил ключевую цель - не просто восстановление Советского Союза. Цель Владимира Путина - это восстановление тюрьмы народов. И в эту тюрьму он хочет посадить украинский народ, грузин, белорусов. Он мечтает в эту тюрьму посадить Балтийские страны. Он мечтает о том, чтобы распределить по-новому мир».

– Западный мир уже сегодня должен найти ответ на вопрос, что делать с Россией. Учитывая то, что Путин говорил на Валдае, он ищет поддержки в Китае. Или мы как свободный мир объединяемся и защищаем наши ценности и становимся сильные, или тогда диктаторские авторитарные режимы станут сильные и будут порабощать народы свободного мира, - подчеркнул он.

Для этого, по словам Арсения Яценюка, необходимо единство.

– В первую очередь нам необходимо единство украинской нации. Мы можем иметь разные взгляды на исторические процессы, можем говорить на разных языках, поддерживать различные политические партии и иметь различные вероисповедания. Но мы не можем по- разному смотреть на ключевые вещи. Мы должны быть едины в понимании того, что Украина и украинское государство - это высшая ценность для каждого гражданина, борьба за украинскую свободу - это наша общая работа. У нас не может быть разных взглядов на то, что Россия и Путин - это агрессивное государство, которое хочет захватить Украину. У нас не может быть разных взглядов на то, что Крым, Донецк и Луганск является украинским суверенным территориями, которые должны вернуться. И они вернутся, - сказал он.

Такое же единство нужно между ЕС и США и среди всех стран свободного мира, подчеркнул он.

– Только тогда, когда мы едины - мы сильны. Обращаюсь с этим ко всем политическим силам в Украине и до наших западных партнеров за рубежом. Наше единство, наша объединенность вокруг принципов, наша борьба - это и есть формула успеха, как Украины, так и свободного мира, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Арсений Яценюк считает, что ответ на то, каким образом достичь продолжающегося мира и стабильности в Европе, сегодня есть только один - расширение границ Европейского Союза и расширение границ НАТО. Это должна быть ключевая идея объединенной миссии ЕС и США по достижению продолжающегося мира и стабильности во всей Европе и в Украине.