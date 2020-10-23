Президент Владимир Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков в Украине. Флагманом станет больница в Краматорске.

Об этом глава государства заявил во время визита в Донецкую область в пятницу, 23 октября, передает пресс-служба Офиса президента.

— У нас есть задача — сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем, - заявил Владимир Зеленский.

В ОПУ рассказали, что в ходе визита в Донецкую область Зеленскому представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков.

У президента отметили, что такое медучреждение в Краматорске сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медпомощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

— Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общая смета — 8 миллиардов гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования, - уточнили в ОПУ.

Напомним, что в сентябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах построить на побережье Черного моря новый город.